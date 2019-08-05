الخليج - زينة الفدح

نجح فريق مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من انقاذ مدينة الملك عبدالله الطبية تنقذ حياة حاج تركي خمسيني من جلطة قلبية حادة داهمته في الحرم بالعقد الخامس من العمر بعدما داهمته جلطة قلبية حادة وهو بالحرم المكي الشريف وهو في حالة حرجة .

واستقبلت المدينة الطبية الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى اجياد كحالة انقاذ حياة وعلى الفور تم نقله واستقبال الحاله بالطوارئ حيث تبين أنه أثناء وجوده بالحرم شعر بالأم حاده فى القلب وتم تشخيص حالته على أنها جلطه قلبيه حاده وفى مثل هذه الحالات الحرجة يتم دخول المريض مباشره إلى قسم القسطره.

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وقام الفريق الطبي بعمل القسطره على وجه السرعه وتبين وجود انسداد كامل فى الشريان التاجي الأيسر الامامى النازل القلب وهو المسئول عن 70%، من ترويه عضله القلب حيث تم على الفور تركيب دعامة دوائية فى الشريان التاجي وبفضل من الله كانت النتيجه ايجابية جدا وتحسنت حالته، وعند قيام الفريق الطبي

بتركيب الدعامه والتي يستلزم معها أن يتناول المريض نوعين من الأدوية المسيلة للدم لكن كانت المفاجأة ان المريض يعانى من الحساسية لأحد الأدوية الهامه لذلك تم وضع المريض على برنامج خاص لإزالة التحسس وتم ذلك بنجاح واستجاب للعلاج بشكل ممتاز والآن الحاله مستقره تماما من الناحيه الطبيه مما سيجعل الحاج قادرا على العوده لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًّا وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.