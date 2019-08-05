أمين عسير والمجلس البلدي يفاجئون مقاهي الشيشة بجولة تفقدية

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أميرة الشهري
قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بجولة ميدانية مفاجئة استهدفت عدداً من المقاهي بالمنطقة.
وجاءت تلك الجولة ضمن إطار مساعي الامانة وحرصها في إحكام الرقابة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشاط المقاهي التي تقدم الشيشة.
وقد أوضح الحميدي بأن هذه الخطوة تعد إحدى المهام التي تحرص الأمانة على تفعيلها بالتعاون مع المجلس البلدي لضمان سلامة المواطن عبر التأكد من توفر الاشتراطات الصحية لدى المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي واستجابة لتوصيات المجلس البلدي في مشاركة الامانة لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مؤكدًا على أهمية تنفيذ الجولات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها الامانة وبلدياتها بشكل يومي لإحكام الرقابة وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتلك المنشآت دون هوادة.
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