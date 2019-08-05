تكليف 58 محكمة و74 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الأضحى

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، وذلك لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة.

فقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 74 قاضياً بالعمل في 58 محكمة إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد.

أوضح ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد .

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وبين الدكتور الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل – خلال إجازة عيد الأضحى المبارك -بلغت 21 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمديــنـة الـمـنـورة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف,الخبر,عرعر, القريات, جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.

وتم تكليف 21 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير.

وبين الدكتور الفهيد أن المجلس قرر تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل – خلال إجازة العيد – في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام، شملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف, الـدمام، الخبر, الأحساء, حفر الباطن, بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.