النيابة_العامة: استمرار العمل خلال عطلة العيد

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صحيفة الخليج الالكترونية
كلف النائب العام الدكتور سعود المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها والمقر الرئيس بالعمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وشمل التكليف 13 فرعًا و103 دوائر للنيابة العامة في المحافظات، و1300 من منسوبيها، بهدف النظر في القضايا وإنجازها خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك .
ورعاية للمصلحة العامة ، منح المعجب قضايا الإيقافات والإجراءات المستعجلة الأولوية في ذلك.
كما تضمن التكليف بأعمال الحج 111 من منسوبي النيابة العامة في مكة المكرمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى من خلال 33 مقراً، و35 من منسوبي النيابة في المدينة المنورة للعمل في مقرين للنيابة العامة.
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