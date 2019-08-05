فيصل المطيري يتمتع بإجازتة بين الأقارب والأصدقاء بمسقط رأسة مهد الذهب

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – عادل العضيله: من غداً.. تبدأ أول يوم من إجازة عيد الأضحى 1440 هـ الأستاذ/ فيصل بن عبدالعزيز المطيري منسوب وزارة الصحية (مستشفى الزلفي العام) مقرراً “ابوعبدالعزيز” التمتع بها بين الأقارب والأصدقاء في مسقط رأسة محافظة مهد الذهب .

يذكر أن فيصل المطيري محب لصلة الرحم, بين الأقارب والأصدقاء ولا يفوت مناسبة إجتماعية إلا وقد شارك فيها.. خالص دعواتنا له بالسلامة ووافر السعادة

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