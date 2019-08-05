قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم طفل من #الخليل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمالي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلًّا من: جمال هاشم جنازرة، وإيهاب كمال جوابرة، وأحمد رأفت البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة أكرم جوابرة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي.
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