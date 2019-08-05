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الان تتابع حاكم دبي يفرج عن 430 سجيناً من جنسيات مختلفة بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل
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فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم
دبي - وكالات - الخليج 365
أعلنت سلطات إمارة دبي صدور قرار بالإفراج عن 430 سجينا من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، أصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي، قرارا بالعفـو عـن 430 سجيناً في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأضاف المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن العفو يهدف لمنح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، كما يهدف إلى تحفيزهم على العودة إلى طريق الصواب والانخراط في المجتمع من جديد كأفراد نافعين لأنفسهم.
وقال إن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ القرار لتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم.
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