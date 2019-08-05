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حكومة الوفاق الليبية تتهم حفتر بقتل المدنيين في مرزق

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وقال بيان لحكومة الوفاق الوطني: "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى عبارات الإدانة القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد من قبل ميلشيات حفتر، واستهدف حي القلعة السكني، وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى المدنيين".

وحملت حكومة الوفاق ببيانها "ميلشيات حفتر المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان".

وتابع البيان: "يطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكبته وترتكبه هذه الميلشيات من جرائم في مرزق".

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