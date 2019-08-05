دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي البعوض يختار من يلدغه بعناية..حسب فئة دمك هل أنت من ضحاياه؟

يميل البعوض إلى لدغ بعض الأشخاص دون غيرهم، الأمر يرجع إلى تميز البعوض لفئة الدم، فوفقًا للعلماء تعود البعوض على أصحاب فئة الدم A منذ القدم لذلك هم الأكثر تعرضًا للدغات البعوض.

في حين يعتبر البعوض أن أصحاب فئة الدم B حلوى مسلية له، أم أصحاب فئات الدم AB و O لا يشكلون أي اهتمام لدى البعوض ونادرًا ما يتعرضوا لأي هجمات منه.

لكن فئة الدم ليست المعيار الوحيد الذي يختار البعوض على أساسه ضحاياه، فهناك عامل ثاني وهو غازات الكربون الناتجة عن عملية التنفس فالبعوض يتجنب الأشخاص الذين ينتجون معدلات عالية من الكربون خاصة وأن البعوض يلتقط هذه الغازات من على بعد يصل إلى 50 مترًا.

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وعلى العكس من غازات الكربون ينجذب البعوض إلى مادة اللبنيك التي تدخل في تركيب العرق وترتبط بشكل أساسي بدرجة حرارة الجسم.

وبذلك لدغات البعوض يتحكم بها أكثر من عامل وليست وليدة الصدفة، فالبعوض يتأثر بالروائح كما أنه يفضل أصحاب الملابس الزاهية مثل الأحمر، الأزرق أو الأصفر كما يفضل بشكل أساسي اللون الأسود حيث تثير هذه الألوان البعوض فيتجه بشكل أساسي إلى أصحابها.

كل هذه العوامل تجعلك تفكر جيدًا في اختيار لون الملابس قبل الذهاب إلى أماكن مفتوحة قد تتعرض فيها بشكل أكبر إلى لدغات البعوض.

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