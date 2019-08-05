الأردن يعزي مصر بضحايا حادث التصادم المؤسف

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن اصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث التصادم المؤسف والذي اسفر عن وفاة ١٧ شخصا وإصابة اخرين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة ان وزارة الخارجية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للحكومة وللشعب المصري الشقيق ولأسر ضحايا بحادث التصادم وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. اقرأ أيضاً : 17 وفاة و32 مصاباً في حادث معهد الأورام وأعلنت السلطات المصرية ليل الأحد-الإثنين سقوط 17 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً في القاهرة في حادث تصادم بين عدد من السيارات نتج عنه انفجار. الصور الأولى لحادث معهد الأورام في قلب القاهرة



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