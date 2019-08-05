دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران عكاظ (الكويت) أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية اليوم نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 3،5 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه. أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رصد هزة أرضية اليوم نتيجة زلزال ضرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بلغت قوته 3،5 درجات على مقياس ريختر في موقع حدوثه. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير الشبكة الدكتور عبدالله العنزي أنه في الساعة 51،10 من مساء اليوم شعر سكان الكويت من قاطني المناطق الساحلية بهزة أرضية نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر. شاهد أيضا.. صور وفيديو: زلزال يضرب جزيرة بالي السياحية.. شاهدوا لحظة حدوثه

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