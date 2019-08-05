محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 430 سجيناً من جميع الجنسيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الاماراتى، بالعفو عن 430 سجيناً في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وحسبما نُشر فى موقع الرؤية الاخبارى،أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن العفو السامي يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع.
وقال الحميدان، إن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم وأصدقائهم لإدخال البهجة عليهم.
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