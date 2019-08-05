شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت «شؤون الحرمين» لمواجهة ضياع الأطفال أثناء الحج؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية؛ عن إطلاقها لحملة “طفلك معنا بأمان”.
وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي، أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال -لا قدر الله- من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين، وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة، عبر تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة؛ مشيرًا إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية: باب 98، وباب أجياد، وباب 68.
يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
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