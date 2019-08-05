يوتيوب يزيد شدة وضوح الفيديوهات للهواتف الذكية إلى 1080 بيكسل

أكدت شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب أن خدمة "يوتيوب بريميوم" مدفوعة الأجر رفعت شدة الوضوح المتاحة للفيديوهات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" أو "آي.أو.إس" من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وذكرت غوغل في بيان أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة في بعض المناطق في الوقت الراهن على أن يتم التوسع فيها لاحقاً.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مدونة "أندرويد بوليس" المعنية بمتابعة أخبار نظام التشغيل "أندرويد" كانت قد رصدت هذه الخاصية الجديدة لأول مرة في فبراير (شباط) الماضي، مضيفاً أن إمكانية تنزيل ومشاهدة فيديوهات بدرجة وضوح 1080 بدون الاتصال بالإنترنت بدأت تظهر على الهواتف الذكية لبعض المستخدمين في الأيام الماضية.

يذكر أن غوغل تضيف المزيد من الخصائص الجديدة إلى خدمة "يوتيوب بريميوم" التي تتيح مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، مقابل الحصول على رسم شهري يصل إلى 12 دولار من المستخدم.

ومن الخصائص الجديدة التي تمت إضافتها أخيراً إلى "يوتيوب بريميوم" "سوبر شات" وإضافة خدمة بث الموسيقى إلى نظام "غوغل هوم" مجاناً.