4 أجهزة متوقع الإعلان عنها خلال حدث هاتف Galaxy Note 10

ستعقد سامسونغ يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس (آب) في مركز باركليز في بروكلين بمدينة نيويورك، حدثها الأهم للكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة "غالاكسي نوت 10" المزودة بقلم إلكتروني، وبتصميم يشبه "غالاكسي إس 10"، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وقارئ بصمة إصبع مدمج تحت الشاشة.

فيما يلي 4 أشياء من المتوقع أن تعلن عنها سامسونغ خلال الحدث:

1- 3 إصدارات من هاتف (جالاكسي نوت 10):

من المتوقع الإعلان عن إصدارين من هاتفها الجديد Galaxy Note 10، إصدار أصغر بشاشة 6.3 بوصات، وإصدار أكبر بشاشة 6.8 بوصات، بالإضافة إلى إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

من المتوقع أن تعمل هواتف (غالاكسي نوت 10) بمعالج Snapdragon 855 Plus الذي أعلنت عنه كوالكوم قبل أسبوعين، لتكون من بين أوائل الهواتف التي تدعم هذا المعالج.

من المتوقع أيضاً وجود دعم للشحن الفائق السرعة، وزيادة سعة البطاريات، وأن تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 و12 غيغابايت. ولكن الأهم من ذلك كله هو الميزات الجديدة التي سيدعمها القلم الإلكتروني، كما أن هناك أيضاً تقارير متضاربة حول التخلى عن منفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ميليمتر.

Advertisements

2- ساعة Galaxy Watch Active 2:

تشير بعض التقارير إلى أن الشركة جاهزة بالفعل للإعلان عن الإصدار الثاني خلال الحدث القادم، وسيأتي بحجمين – 40 مم و44 مم – بدلاً من تصميم 40 مم واحد فقط مثل الإصدار الأصلي.

3- هاتف Galaxy Fold:

من المتوقع أن تعلن سامسونغ خلال هذا الحدث عن المزيد من التفاصيل حول الوقت الذي ستطرح فيه هاتفها القابل للطي (غالاكسي فولد) رسمياً للبيع.

4- إصدار جديد من Galaxy Home:

من المتوقع الإعلان عن إصدار جديد من الجهاز، أو دعم الإصدار القديم بعدد من الميزات الجديدة، مثل منح المساعد الصوتي بيكسبي صلاحيات أكبر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى حصول (Samsung SmartThings) على ترقية كبيرة.