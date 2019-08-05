ارتفاع طلبات الحكومة الأمريكية للحصول على بيانات مستخدمي "أمازون"

كشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" عن زيادة عدد طلبات الحكومة الأمريكية للحصول على بيانات عن مستخدمي خدمات "أمازون دوت كوم" خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وبحسب أحدث بيانات "أمازون"، فإن عدد طلبات الحصول على بيانات عن المستخدمين زاد بنسبة 14% في حين زاد عدد طلبات الحصول على إذن بالبحث عن البيانات بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام.

وأشارت "أمازون" إلى أن الطلبات شملت بيانات تم جمعها من خلال نظام المساعدة الصوتية "أمازون إيكو" والقارئ الرقمي "كيندل" والكمبيوتر اللوحي "فاير" وأنظمة تأمين المنازل.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها ردت بالإيجاب على أربعة طلبات من بين كل 5 طلبات من الحكومة الأمريكية.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى زيادة عدد طلبات الحصول على بيانات مستخدمي خدمة الحوسبة السحابية "أيه.دبليو.إس" بنسبة 77%، لكن طلبات الحصول على تصريح بالبحث في البيانات تراجعت.

ووفقاً لقواعد الإفصاح التي وضعتها وزارة العدل الأمريكية، ذكرت "أمازون" إنها حصلت على ما يصل إلى 249 طلبا للحصول على بيانات بسبب اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.