مواطن يواجه الموت بعد قيام معالج شعبي بوضع سيخ حيدي على رأسه

يواجه مواطن الموت بعد تعرضه لنزيف حاد في جمجمة دماغة. وتداولت وسائل اعلامية حول مواطن يواجه الموت بعد ان وضع معالج شعبي السيخ الحديد وهو مشتعل على منتصف رأسه وذلك لتخليصه من الم الصداع.

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