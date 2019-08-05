ظريف: واشنطن غير قادرة على تشكيل تحالف في الخليج

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



طهران: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين إن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج لأن حلفاءها يشعرون "بخجل" شديد من الانضمام إليه.

وأكد ظريف في مؤتمر صحافي في طهران "الولايات المتحدة اليوم وحيدة في العالم وغير قادرة على تشكيل تحالف. الدول الصديقة لها تشعر بالخجل من أن تكون في تحالف واحد معها".

