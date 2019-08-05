إيران تعزز علاقاتها مع جاراتها الجنوبية

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نصر المجالي: بعد أيام من اتفاق إيراني إمارتي بشأن أمن الحدود، عقد الاجتماع المشترك الـ 15 لخفر السواحل الإيراني ودولة قطر يوم الاحد في طهران لتطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار.

ويترأس الوفد الإيراني قائد قوات حرس الحدود العميد قاسم رضائي، فيما يترأس الوفد القطري مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود المقدم عبد العزيز علي المهندي .

وقالت وكالة (فارس) إنه بالإضافة إلى تقييم الإنجازات السابقة، سيناقش الطرفان أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي.

وتهدف الاجتماعات المشتركة لقوات حرس السواحل الإيرانية مع الدول الجارة الجنوبية لتطوير وتعزيز العلاقات وتاتي تاكيدا للإرادة السياسية لجميع الأطراف لخلق مناخ إيجابي من التعاون.

وأبرمت إيران والإمارات يوم الخميس المنصرم اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

