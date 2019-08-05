السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً الأزمة في ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي الأحد الوضع في ليبيا ولا سيّما إمكانية التوصّل "في وقت قصير" لاتفاق على وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في هذا البلد، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّماكرون، الذي يقضي حالياً إجازة في المقرّ الرئاسي الصيفي في حصن بريغانسون في جنوب فرنسا، ناقش مع السيسي الوضع في ليبيا "بهدف دعم خطة الأمم المتحدة الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار في المستقبل القريب واستئناف الحوار بين رئيس الوزراء (فايز) السراج والمشير (خليفة) حفتر، على أساس اتفاق أبوظبي".

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وأضاف الإليزيه في بيانه أنّ ماكرون ناقش هذه القضية مؤخّراً مع وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة دعا الإثنين طرفي النزاع في هذا البلد للتوصّل إلى هدنة، معرباً عن قلقه من تصاعد حدّة المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتّحدة، وتلك الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ 4 نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية حيث مقرّ حكومة الوفاق. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية، فقد أدّى القتال الدائر في ضواحي طرابلس إلى سقوط 1093 قتيلاً و5772 جريحاً وتشريد أكثر من 100 ألف شخص. وتسعى كل من فرنسا ومصر للتوسّط في الأزمة الليبية، إذ إنّ باريس قلقة من تداعيات النزاع الدائر في ليبيا على الاستقرار في منطقة الساحل برمّتها، في حين أنّ مصر قلقة من الفوضى السائدة في جارتها الغربية التي تتشارك وإيّاها حدوداً يزيد طولها عن ألف كيلومتر.