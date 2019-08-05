العراق: انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بديالى وجنوب نينوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالى، ومناطق فى جنوب نينوى للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابى وإنهاء تهديده؛ وذلك وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة العراقية. Advertisements وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين،ـ "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، فى مناطق ديالى لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية، وشمال ناحية جلولاء، وخانقين، والمقدادية"، مضيفا أن العملية تمت بإسناد جوى من قبل طيران الجيش، والقوة الجوية، وطيران التحالف الدولى.

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