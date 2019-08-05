شكرا لقرائتكم خبر عن "الاحتلال الإسرائيلى" يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.

ففى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازلهم، كما اعتقلت مواطنا ونجله من طولكرم، بالإضافة إلى شابين من بيت لحم.

من ناحية أخرى، قال نادى الأسير، إن قوات الاحتلال التابعة لإدارة المعتقلات أحدثت تدميرا كبيرا فى قسمى (19 و20) فى معتقل (عوفر)، وذلك بعد عملية اقتحام نفذتها يوم أمس مستهدفة القيادات التنظيمية للأسرى.

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وأوضح نادى الأسير، فى بيان صحفى، أن عملية الاقتحام طالت قسم الأشبال "الأسرى دون 18 عاما"، حيث تم تقييد بعض المعتقلين ونقل بعضهم للزنازين، مشيرا إلى أن الأسرى أعادوا الوجبات التى تقدمها الإدارة، وأغلقوا الأقسام واستمروا اليوم فى إضرابهم حتّى تحقيق مطالبهم.