مصر.. ارتفاع ضحايا انفجار "تصادم السيارات" إلى 17 قتيلا

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، ارتفاع ضحايا انفجار "تصادم سيارات" وقع قرب معهد طبي شهير وسط القاهرة، إلى 17 قتيلا و32 مصابا بينهم حالات شديدة الخطورة.



وفي وقت سابق، أوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أن الحادث نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه قرب معهد الأورام (وسط القاهرة)، بثلاث سيارات أخرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة التصادم.

وأضافت أن الحادث "أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

وأعلنت الصحة، في بيان ثان فجر الاثنين، "ارتفاع أعداد ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع إلى 17 حالة وفاة، و32 مصاباً"، دون تفاصيل.

بينما قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه تم تحريك ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

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وأوضحت في مقابلة متلفزة مع فضائية مصرية خاصة إلى "وجود 32 مصابا بينهم شديدو الخطورة".

ولفتت إلى "رفع 17 جثمانا (متوفيا) من موقع الحادث، وكيس أشلاء"، متوقعة عدم وجود ضحايا جدد.

وكانت الصحة المصرية أعلنت في بيان سابق عن حصيلة أولية تشير إلى "وفاة 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام".

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي، نقلوا أنباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار داخل المعهد الطبي الحكومي الشهير بالعاصمة، قبل أن تنفي إدارته ذلك وتؤكد أن المرضى بخير والأمور تسير على ما يرام، وأن الحادث وقع خارجه، وفق إعلام محلي.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أعلن الجهـــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي)، انخفاض إجمالي عدد حوادث السيارات على الطـرق خــلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة عام 2017 بنسبة انخفاض 23.6٪.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.