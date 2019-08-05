الحوثيون: هجوم ثلاثي على مطارين وقاعدة جوية بالسعودية

اليمن/ علي عويضة/ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، شن هجوم واسع على مطارين سعوديين وقاعدة جوية بطائرات مسيرة.

وقال متحدث قوات الحوثيين "يحيى سريع" بحسب قناة المسيرة إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف".

وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار فى مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

أما العملية الثانية وفقا لسريع فقد "استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة فى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير وكانت الإصابة دقيقة".

Advertisements وتابع "العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى فى مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

وقال "سريع" إن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة".

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية والتحالف العربي حول ما ذكره متحدث الحوثيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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