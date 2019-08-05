الغذاء_والدواء تطلق خدمة “التخزين للغير”

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة “التخزين للغير”، والتي تتيح لملاك المستودعات تأجير مساحات من مستودعاتهم للغير من العاملين في المجال.

وأوضحت أن هذه الخدمة تهدف إلي تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين، لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، وتقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية المتوافقة مع اشتراطات الهيئة.

وأضافت أن هذه الخدمة تتيح للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الإلكتروني لـ”الغذاء والدواء”.