بالأسماء.. تعيين 10 آلاف خريج وخريجة على #وظائف_تعليمية بالمستويين الثاني والرابع

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10 آلاف خريج وخريجة، على وظائف تعليمية على المستويين الثاني والرابع.

وذكرت الوزارة أنه تم تعيين 21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، و 10007 على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق تاريخ 17/ 12/ 1440هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج وحسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد عليهم بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

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وألزم القرار إدارات التعليم على تطبيق فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني و تدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

أسماء المعينين على وظائف تعليمية

أسماء المعينين على وظيفة محضر مختبر