زلزال يضـرب #إيران ويتسبب بهزة أرضية في #الكويت

صحيفة الخليج الالكترونية قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، إنها رصدت أمس (الأحد) هزة أرضية حدث نتيجة التأثر بزلزال ضـرب شمال غرب مدينة شيراز الإيرانية بقوة بلغت 3.5 على مقياس ريختر. وقال مدير الشبكة الدكتور عبدالله العنزي وفقاً لـ “وكالة الأنباء الكويتية”، إن قاطني المناطق الساحلية في الكويت شعروا في حدود الساعة 10:51 من مساء أمس، بهزة أرضية، نتيجة الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.

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