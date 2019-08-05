بالفيديو.. مصرع وإصابة العشرات إثر انفجار سيارة في #القاهرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي 17 شخصاً مـصرعهم وأصـيب أكثر من 30 آخرين، في حـادث مروع بالقرب من معهد الأورام في العاصمة المصرية القاهرة.
وتشير التفاصيل إلى أن سيارة مُسرعة اصطدمت بعدة سيارات أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل وسط القاهرة، قبل أن تنـفجر وتتسبب في اشتعال النيران ببعض السيارات وأجزاء من المعهد ومباني مجاورة له.
بدورها سارعت الجهات المعنية إلى إخلاء المعهد من المرضى والأطقم الطبية بسبب تأثره بالانفـجار الشديد، ونقل المرضى إلى مستشفى المنيرة.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، فيما أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في أسباب وقوع الحـادث.
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