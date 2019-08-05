“دبي للمهرجانات والتجزئة” تعلن عن أجندة احتفالات “عيد الأضحى في دبي”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعّاليات احتفالات العيد في دبي التي تتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة لتجعل من دبي الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى. ومن بين هذه الفعاليات:

لا تفوّتوا الفرصة لمشاهدة عرض تخيّل بحلّته الجديدة، والتي تتضمّن أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية الخلّابة. ويمكنكم مشاهدة هذا العرض الذي حطّم الأرقام القياسية يومي 11 و12 أغسطس، في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي فستيفال سيتي مول. كما ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لتلفزيون سما دبي من دبي فستيفال سيتي مول، وسيتضمن هذا البث المباشر العديد من المسابقات والجوائز على مدى ساعة كاملة.

أجواء عيد الأضحى في دبي تملأ مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، حيث يمكنكم متابعة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، و”ذا أوتلت فيليدج”. وتتضمن العروض عرض الجميلة والوحش، ومسيرة الألوان، وعرض التنكّر الملكي “رويال ماسكيوراد”.

بالإضافة إلى القصص الرائعة التي يرويها شيبتنا، شخصية الجد المحبوب في دبي مول، وذلك من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً في الفترة من 11 – 14 أغسطس. كما ويمكنكم الحصول على عيدية من شيبتنا عند إنفاق 100 درهم في أي متجر في دبي مول.

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أمّا زوّار مول الإمارات فهم على موعد مع العرض الخلّاب “فانتاسي”، والذي تم تصميمه خصيصاً لمول الإمارات، ويتضمن هذا العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، والتي تصاحبها المقطوعات الموسيقية الآسرة لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار. يمكن متابعة العروض بين الساعة 3:30 عصراً و9:30 مساءً في الفترة بين 12 – 16 أغسطس.

ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة تسوّق واربح في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي. وسيحصل كل شخص يتسوّق بقيمة 200 درهم على بطاقة لدخول السحب الكبير، وستتاح الفرصة لـ 25 متسوّق محظوظ للفوز بمبالغ نقدية تصل إلى 250،000 درهم. وتتضمن قائمة مراكز التسوّق المشاركة البرشاء مول، والملا بلازا، وسيتي سنتر معيصم، و”دبي أوتليت مول”، و”تايمز سكوير سنتر”.

كما يمكن انفاق 300 درهم في إحدى وجهات مِراس خلال الفترة 12 – 15 أغسطس لفرصة الحصول على بطاقة هدايا من مِراس بقيمة 100 درهم. ويتوفر هذا العرض في السيف، و”سيتي ووك”، و”ذا بيتش جي بي آر”، و”بلوواترز″، و”بوكس بارك”، و”لامير”، و”ذا أوتلت فيليدج”.

ويقدّم “ذا بوينت” وماستركارد تخفيضاً بمقدار 20 بالمئة في 30 مطعم ومتجر في هذه الوجهة الفريدة على نخلة الجميرا، ويستمر العرض حتى 30 سبتمبر.

وبعد انفاق 500 درهم في سيتي سنتر مردف خلال الفترة 8 – 14 أغسطس في أي متجر، يمكن الحصول على بطاقة لاستلام عيدية خاصة من المنصة المخصصة. الكل فائز في سيتي سنتر مردف مع العديد من الجوائز التي تنتظر المستوّقين، ومنها بطاقات هدايا من المول، تذاكر سينما فوكس، خدمة إيقاف السيارة لكبار الشخصيات مجاناً، وقسائم مشتريات.