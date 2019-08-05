شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. سحب رعدية ممطرة بالسعودية ورياح مثيرة للغبار فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وهطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادى الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق الداخلية.

وأشار المركز، إلى أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، والموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثانى عند الساعة 17:04 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثانى عند الساعة 22:13.

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثانى عند الساعة 01:20 والجزر الاول عند الساعة 19:16 والجزر الثانى عند الساعة 07:12.



الإمارات

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الكويت

أعلنت الأرصاد الكويتية، أن طقس اليوم الاثنين، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12-42 كم/ساعة، ليلاً حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب المناطق مابين 47 درجة مئوية للعظمى و30 درجة للصغرى.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن الطقس اليوم الاثنين، فى مملكة البحرين سيكون حارا نهارا ويتحول إلى حسن خلال الليل ، وستكون الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار، بينما ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 15%..



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس فى السلطنة غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم، مسقط 41 / 32، صلالة 27 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة فى البريمى وعبرى، وأدناها 12 درجة فى جبل شمس.