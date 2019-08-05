شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «التعليم» تعلن تعيين 10 آلاف معلم ومعلمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكملت وزارة التعليم ترتيباتها لاستقبال الخريجين الذين تم استيعابهم في الوظائف التعليمية للمستويين الثاني والرابع، وأصدرت الوزارة قراراها بتعيين 10 آلاف خريج وخريجة هذا العام.

وتشمل الوظائف التي تم تعيين الخريجين بها ، 10007 وظيفة للمستوى الرابع ، و21 وظيفة محضر مختبر على وظائف التعليم للمستوى الثاني ، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل على ألا تسبق تاريخ 17/12/1440 هـ.

واشترطت الوزارة كشف اللياقة الطبية لاعتماد التعين وإلا سيعتبر ذلك عدولا من الموظف عن الوظيفة التعليمية، فيما أكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج وحسب المؤهل ومرحلته.

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وألزم القرار إدارات التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد. بجانب تطبيق فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية.

للاطلاع على أسماء المعلمين والملعمات المعينين من هنا

للاطلاع على المعينين على وظيفة محضر مختبر من هنا