مسلح أوهايو يقتل 9 أشخاص بينهم شقيقته

أوهايو - وكالات - الخليج 365

قالت السلطات إن مسلحا يرتدي درعا واقيا وقناعا فتح النار بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، يوم الأحد، فقتل تسعة بينهم شقيقته وأصاب 27 آخرين، وذلك في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وأضافت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطا، كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث، وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص، مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل، في مؤتمر صحفي:‭ ‬”الضباط تحركوا على الفور وأنهوا هذا فعليا في 30 ثانية”.

وأفادت الشرطة بأن المسلح اسمه كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ

من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحا ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل مئة رصاصة.

وأضافت الشرطة أنه كان يرتدي واقيا للأذن، ومعه بندقية صيد في سيارته. وكانت شقيقته ميجان بيتس من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم.‭

وذكر بييل أن الشقيقين كانا قد وصلا في المركبة ذاتها مع مرافق ثالث، في وقت سابق من المساء، لكن انفصلا قبل المذبحة. وأضاف أن المرافق أصيب في إطلاق النار.

وأبلغ بييل الصحفيين بأن الهجوم بدأ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة أوريجون التاريخية، التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

وأظهر تسجيل مصور خارج حانة (نيد بيبرز بار) روادها وهم يستمتعون بليلة صيفية ثم اضطروا فجأة للفرار بعد سماع دوي الأعيرة النارية ووصول الضباط إلى المنطقة سريعا وفتحهم النار على المشتبه به.

وقال قائد الشرطة بييل إن كثيرين دخلوا الحانة مسرعين في محاولة للفرار من رصاصات المهاجم.

وأضاف “لو كان ذلك الفرد نجح في اجتياز باب (حانة) نيد بيبرز ومعه هذا السلاح المتطور لكان أوقع عددا كارثيا من القتلى والمصابين”.

وتابع أنه لم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

ومضى يقول “نحن في مرحلة مبكرة للغاية من التحقيقات. أي إشارة في هذا التوقيت إلى دافع (معين) ستكون غير مسؤولة.. ليست لدينا معلومات كافية للإجابة على السؤال الذي يطرحه الجميع ‭’‬لماذا؟‭’‬”.

وقال قائد الشرطة إن البندقية التي استخدمت في الهجوم تم شراؤها بصورة غير قانونية من تاجر في تكساس. وأضاف أنه لا يوجد شيء في سجل المتهم يمنعه من شراء السلاح، الذي تم تعديله منذ بيعه.

وأشار بييل إلى أن المسلح لديه مخالفات مرورية بسيطة.

وقال شاهد يدعى أنتوني رينولدز إنه سمع إطلاق نار‭ ‬بدا أنه من سلاح متطور.

وأضاف “دوي سريع ومتتابع يجعلك تقول إن هناك بندقية كبيرة. لن تقول إنه مسدس”.

وأفادت السلطات بأن القتلى هم أربع نساء وخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و57 عاما، وبأن أصغر الضحايا شقيقة المهاجم. وستة من القتلى التسعة أمريكيون من أصل أفريقي.

وقال مات كاربر مساعد قائد الشرطة “لم يكن هناك تمييز يذكر في إطلاق النار هذا.. فقد وقع في وقت قصير للغاية”.

وذكرت السلطات الطبية أن من بين المصابين السبعة والعشرين هناك أربعة في حالة خطيرة وواحد حالته حرجة.

ويقدم عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) المساعدة في التحقيق.

وجاء حادث دايتون التي يقطنها نحو 140 ألف شخص، وتقع في جنوب غرب أوهايو، بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس يوم السبت أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين. وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.

ووقع الحادثان بعد سبعة أيام من قيام مراهق بقتل ثلاثة أشخاص ببندقية هجومية في مهرجان بولاية كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز أن إطلاق النار وقع في أو بالقرب منها بمنطقة أوريجون.

ونقلت الصحيفة عن منشور على فيسبوك لشخص يدعى جيمس ويلسون قال فيه إنه كان يجلس في باحة مواجهة للحانة وقت إطلاق النار. وأضاف “حاول (المهاجم) دخول الحانة لكنه لم ينجح في اجتياز الباب. أخذ شخص ما البندقية منه وتلقى رصاصة وفارق الحياة”.