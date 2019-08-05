أطلقت شركة إل جي شاشتها UltraFine 27MD5KL الجديدة المخصصة لحواسيب أبل الجديدة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة بدقة "5 كيه" تبلغ 5120×2880 بكسل، كما تمتاز الشاشة بدرجة سطوع 500 cd/m²، مع تغطية نطاق الألوان P3 بنسبة 99%. وتدعم الشاشة منافذ Thunderbolt 3 وUSB Type C، كما تشتمل على سماعة وكاميرا ويب، وتتوفر نظير 1300 دولار أمريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إل جي تطلق شاشة 5K لأجهزة أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.