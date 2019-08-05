شكرا لقرائتكم مستشار الحريري يلتقي بوغدانوف في إطار اتصالات لشرح الوضع اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 05:49

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف استقبل السبت المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري جورج شعبان.



وعلمت "الحياة" أن زيارة شعبان إلى موسكو تأتي في سياق اتصالات خارجية يجريها الحريري حول الوضع في لبنان مع دول رئيسة وفاعلة، لا سيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في هذه المرحلة، لشرح التطورات فيه لدوائر القرار فيها.

ولم تستبعد مصادر مواكبة لهذه الاتصالات أن تشمل إمكان قيام الحريري بزيارات لبعض عواصم القرار منها موسكو في مرحلة لاحقة، نظرا إلى أن المنطقة تشهد أحداثا متسارعة يتأثر بها لبنان.

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وذكر بيان الخارجية الروسية أن البحث تناول خلال اللقاء بين بوغدانوف ومستشار الحريري الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد في هذا السياق موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري.

كما تطرق البحث إلى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.