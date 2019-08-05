شكرا لقرائتكم إشادة بدعم السعودية للقضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 20:11

أشادت لجنة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، بدعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية والقدس الشريف.



وتوجهت اللجنة الفلسطينية في بيان صحافي اليوم (الأحد)، بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما قدمته المملكة من مساعدات إغاثية ومادية للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات.

وأكدت اللجنة أن دعم المملكة للقضية الفلسطينية عامة ولقضية القدس خاصة أمام المحافل الدولية شكل انتصارًا دبلوماسيًا لفلسطين وشعبها.

وأعربت عن تقديرها البالغ لقيادة المملكة لمواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه الإنسانية والوطنية وآخرها توجيهه باستضافة باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين.