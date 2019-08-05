إيران تكشف "هوية" ناقلة النفط المحتجزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زورق إيراني قرب الناقلة البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز

أعلنت إيران، الأحد، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري الإيراني قوله: "ناقلة النفط التي احتجزت الأربعاء لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية".

وأوضح قيادي بالحرس الثوري أن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.