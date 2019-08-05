الإمارات تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من السيول بمحافظة شبوة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغاثت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانى هيئة الهلال الأحمر، المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة فى مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى مساعدات تحوى مكونات الغذاء الرئيسية وجهزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول، فى إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التى تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء فى اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. و عبر المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التى ستساهم فى التخفيف من معاناتهم وسط الظروف المعيشية الصعبة وتردى الأوضاع الاقتصادية . Advertisements

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