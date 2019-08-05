شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن ترحيب الكويت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير فى السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المصدر أهمية هذه الوثيقة باعتبارها "ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء فى السودان، مثمنا الجهود التى بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة الحيوية والمهمة، مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السودان ودعمه فى ما يحقق أمنه واستقراره.

ووقع المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، بالأحرف الأولى على إعلان دستورى يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائى الإعلان الدستورى فى 17 أغسطس الجارى.