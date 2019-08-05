الان تتابع «واتس آب» تطرح تسمية رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات -الخليج 365:
بدأت منصة واتس آب بطرح تسمية “رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر” على تطبيق أندرويد وآي أو إس، لمعرفة المستخدمين إذا كانت الرسالة التي تلقوها أُعيد توجيهها أكثر من خمس مرات، وأيضاً بهدف الحد من انتشار الأخبار المزيفة.
وتقول الشركة في الأسئلة الشائعة: للحفاظ على الخصوصية والألفة داخل واتس آب، فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد.
وأضافت أنه عند إعادة توجيه رسالة من مستخدم إلى مستخدم آخر أكثر من خمس مرات، فإن التطبيق يعمد إلى الإشارة إلى تلك الرسالة من خلال رمز سهم مزدوج، لكن دون تحديد عدد مرات إعادة توجيه الرسالة، على غرار جميع الرسائل الأخرى المرسلة على واتس آب.
كانت هذه تفاصيل خبر «واتس آب» تطرح تسمية رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.