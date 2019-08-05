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مقتل جندى وإصابة اثنين فى تفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران بتفجير استهدف عجلة عسكرية جنوب ديالى.

ووفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، فإن عبوة ناسفة انفجرت، مساء أمس، الأحد، استهدفت عجلة عسكرية جنوب ديالى، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والجثة إلى الطب الشرعى.

 

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