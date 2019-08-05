بالفيديو.. تسريب جديد لمواصفات جالاكسي نوت 10

مع قرب الكشف عن هاتف سامسونج نوت 10 تكثر الأخبار والتسريبات حول الجهاز، ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث كشف فيديو لموقع Mobile fun عن مواصفات هاتفي جالاكسي نوت 10 ونوت 10 Plus بالتفصيل الكامل.

يشير الفيديو المسرب إلى قدوم هاتف نوت 10 بشاشة حجمها 6.3 إنش، بينما تحتوي نسخة Plus على شاشة ضخمة بحجم 6.8 إنش.

فيما يتعلق بالكاميرات، تمت إعادة ترتيب العدسات الخلفية لتكون بشكل عمودي، ويضم هاتف Note 10 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بينما هاتف نوت 10 Plus يحتوي على 4 عدسات بالإضافة إلى جهاز استشعار.

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وتم نقل الكاميرا الأمامية إلى وسط الشاشة وهي عدسة واحدة على غرار هاتف جالاكسي S10.

كما هو متوقع، يحتوي الجزء السفلي من الهاتف على قلم Stylus المميز، وتم التخلص من مقبس السماعة المحبوب جدا لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

لحسن الحظ ليس هناك وقت طويل للانتظار لمعرفة ما إذا كانت مواصفات الهواتف الموجودة في الفيديو أصلية أم لا؛ حيث تستعد سامسونج لإطلاق جالاكسي نوت 10 في حدث Unpacked يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب الجاري بمدينة نيويورك الأمريكية.