التفاصيل الكاملة لهاتف "أوبو" الجديد Reno 10x Zoom

شهدت الأسواق المصرية إطلاق هاتف Reno 10x Zoom من OPPO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والتي تم تصنيفها ضمن أفضل أربع علامات تجارية للهواتف الذكية في العالم لعام 2017 وفق IDC. حيث تم إطلاق هاتف Reno 10x Zoom يوم الأحد الماضي في مصر.

تقدم OPPO هاتف Reno 10x Zoom الذي تم تصميمه لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة من خلال التكنولوجيا المبتكرة، لتقديم تجربة غير عادية للمستخدمين. حيث يتميز الهاتف الذكي الجديد Reno 10x Zoom بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة الأوليد المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق من الهاتف، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية.

يتميزReno 10x Zoom بخاصية التقريب الهجين للصورة حتى 10 مرات، وتؤكد هذه الخاصية تحديدًا على فلسفة OPPO بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة، تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم وتسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح، من خلال كاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تعمل هذه العدسات معًا على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم - 160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتف Reno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتف Reno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما يساعد هاتف Reno 10x Zoom الجديد على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت، باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة.

ويمتلك هاتف Reno 10x Zoom كاميرا أمامية مخفية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع استبدال الكاميرا العريضة والكاميرا المقرِّبة بكاميرا عمقها 5 ميجابكسل لتوفير جودة فائقة للصور التي لا تقع ضمن مجال التركيز.

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تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno 10x Zoom، حيث تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط، وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائيًا لحمايتها من التحطم.

بالنسبة للتصميم؛ فيعد هاتف Reno 10x Zoom امتدادًا لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب، حيث يعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصريّ التناسق والجمال المتوازن. ويتوفر الهاتف باللونين أخضر المحيط والأسود الكاحل، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من الواجهة الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6 ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صورًا مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. تبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف

ويحتوي هاتف Reno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير مما يوفر أداء فائق بمكونات عالية الجودة.

يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على أداء الهاتف.