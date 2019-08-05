تركيا تشرع في بناء أول كنيسة في تاريخها الحديث

دبي - بواسطة محمد فارس بدأ في تركيا بناء كنيسة في ضواحي إسطنبول لتصبح الأولى على الإطلاق في تاريخ تركيا الحديثة الذي يعود لـ96 عاماً. الكنيسة مخصصة للطائفة السريانية الأرثوذوكسية المحليّة التي يبلغ عدد أتباعها في إسطنبول 17 ألف نسمة. © Getty Images/AFP/O. Kose Provided by Deutsche Welle

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في إسطنبول، لتصبح بذلك أول مكان عبادة مسيحي على الإطلاق يتم بناؤه في تركيا بأسرها منذ قيام الجمهورية في هذا البلد قبل حوالي مئة عام.

وسيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي بضاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، وستخصّص للسريان الأرثوذكس، إحدى الطوائف المسيحية الشرقية الضاربة جذورها في هذه المدينة والتي تقيم صلواتها باللغة الآرامية، لغة السيد يسوع المسيح بحسب التعاليم المسيحية.

وفي هذا السياق قال أردوغان خلال وضع حجر الأساس للكنيسة في حفل نقل التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء السبت إنّه "لمن واجب الجمهورية التركية تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها، والسريان هم أبناء قدامى لهذه المنطقة". ويمول أتباع الطائفة السريانية بناء هذه الكنيسة التي يتوقّع أن يتمّ الانتهاء من تشييدها في غضون عامين.

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وكان أردوغان قد أصدر في 2009، حين كان ما يزال رئيساً للوزراء، أمراً لبلدية إسطنبول بالعثور على أرض لبناء كنيسة للطائفة السريانية المحليّة التي يبلغ عدد أتباعها في إسطنبول 17 ألف نسمة لتصبح أول كنيسة على الإطلاق يتم بناؤها في تركيا الحديثة منذ قيام الجمهورية في عام 1923 على يدي مصطفى كمال أتاتورك.

ويشكو أبناء الأقليّات المسيحية التركية، الذين يشكلون 0.2 بالمئة من السكان، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في بلد تدين الأغلبية الساحقة من أبنائه بالإسلام ويبلغ عدد سكانه 82 مليون نسمة.

ع.غ/ ط.أ (آ ف ب، د ب أ)