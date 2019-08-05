اكتشاف.. “العنب” يحمي الأسنان من التسوس

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت دراسة حديثة عن مركب يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس، وأشارت الدراسة إلى وجود هذا المركب في فاكهة العنب.
ويعزز المركب صحة الأسنان بجانب عدم فقدانها مبكرا بحسب نتائج توصل لها الباحثون ما يساعد أعدادا كبيرة من أولئك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأسنان.
ويرتبط هذا المركب بالعديد من الفوائد التي تعود على صحة الإنسان أهمها تعزيز تدفق الدم وتحسين عمل القلب، ويقلل المركب من فرص خلع الأسنان عن طريق زيادة عمر الحشوات والتي تتراوح ما بين 5 7 سنوات في الأوضاع الطبيعية، إذ يعمل على تقوية العاج بشكل أساسي.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة (Journal of Dental Research) العملية إلى أن الأطباء سيتمكنون من استخدام بواقي السن وجعل تماسكها أقوى مع المادة المستخدمة في الحشوات ما يقلل من خطر الإصابة بالتسوس.
ولاحظ الأطباء ارتفاع خطر الإصابة بالتسوس في حال وجود مشاكل في حشوات الأسنان، ما حثهم على البحث عن بدائل وعلاج لهذه المشكلة. كما لوحظ أن أغلب العلاجات المستخدمة للحد من التسوس في الحشوات والمصنوعة من مواد مثل الخزف أو مركب الراتنج قد تعيد إصابة السن بالتسوس بعد عدة سنوات.
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