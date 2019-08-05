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15 مترشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع انتهاء اليوم الثالث للتقديم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحًا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجارى.

وتقدم اليوم أربعة مترشحين بملفاتهم وهم مهدى جمعة رئيس حزب البديل التونسى ورئيس الحكومة الأسبق، محمد هادى المنصورى أمين عام الحزب الديمقراطى للعدالة والرخاء، محمد الفقيه (مستقل) ويشغل منصب رئيس مصلحة بشركة خاصة، المنصف الوحيشى الناطق الرسمى باسم حزب التكتل الشعبى من أجل تونس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها فى 15 سبتمبر المقبل داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 من نفس الشهر بالخارج.

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