مايكروسوفت تختبر طريقة لتثبيت ويندوز 10 من الإنترنت بدل الـCD

تختبر حاليا شركة مايكروسوفت طريقة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة ضبط المصنع أو إعادة تنشيط أجهزة ويندوز 10 من خلال استخدام الإنترنت وذلك عبر خدمات التخزين السحابى، إذ تحمل الميزة الجديدة اسم “cloud download” ويمكن اللجوء إليها، عند الحاجة لإعادة تثبيت نظام التشغيل.

وبحسب موقع ويندوز الرسمى، فإن هذه الميزة ليست متاحة للجميع لاختبارها، بل ستظهر لبعض الأجهزة فقط عندما تفشل فى عملية الإقلاع، فيما تعد هذه الميزة مشابهة لما تقدمه آبل فى نظام MacOS، إذ يمكن إعادة تثبيت النظام من خلال تنزيل نسخة منه من السحابة التخزينية عبر الإنترنت، فيما استخدمت شركة مايكروسوفت فى السابق اسلوب مشابه مع أجهزة "سيرفس" لكنها تعتزم الآن تعميم الفكرة على كافة أجهزة ويندوز 10.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة استعادة نظام التشغيل وإصلاحه، وذلك عبر تنزيل نسخة خاصة من ويندوز 10 من السحابة التخزينية وإعادة تثبيتها على الجهاز، فيما قد تكون هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص مع ويندوز لايت الذى يتصف بحجم أصغر ما يجعل أسهل تنزيله من الإنترنت خاصة مع الاتصالات الضعيفة.