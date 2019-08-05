في مشهد غريب.. الكاميرا تلتقط ديناصور أمام مطعم للوجبات السريعة

فى مشهد غريب، التقطت عدسات الكاميرات لقطة غريبة، لديناصور، شبيه بتى ريكس، الشهير من فيلم "العصر الجوراسى"، أمام أحد المطاعم الشهيرة فى طابور انتظارا لطلب وجبة سريعة.
اللحظة غير العادية، جاءت بعد أن ارتدى رجل ملابس كاملة الحجم من طراز T-Rex في طوابير أحد مطاعم الوجبات السريعة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
كان جاي مور، 23 عامًا، برفقة ألفي أبلتون، الحارس في الحديقة الجوراسية البالغ من العمر 39 عامًا، الذي طلب أمس وجبة في فرع جالاجر ريتيل بارك في مطعم الوجبات السريعة في كوفنتري، ويست ميدلاندز.
كان الرجلان، اللذان كانا يؤديان في عرض ديناصور في مهرجان لللأطفال بالقرب من مطعم الوجبات السريعة، يستريحان من عملهما فى الترفيه عن الأطفال، وذهبا لطلب الطعام.
وقال أبليتون، من لوتورث، ليسيسترشاير، لـلديلى ميل البريطانية "لكي نكون صادقين، ظننا أنه سيكون هناك بعض الضحك".
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