مقتل وإصابة 3 أشخاص في انفجار بمحيط معهد الأورام المصري

وأخطرت الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء لمكان الحادث مع عدد من القيادات الأمنية، وتم إخطار المعمل الجنائي وأجهزة البحث لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية الرسمية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عاملا لقى مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام بمنطقة المنيل، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

فيما قال المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة، إن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام، التابع للجامعة، تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.

ونفى المكتب الإعلامي ما تناولته بعض الصحف المحلية بشأن حدوث الانفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د. خالد مجاهد، إصابة 17 مواطنا في الحريق الذي شب مساء الأحد، مؤكد أنه نتج عن انفجار أسطوانة أكسوجين، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى احتمال أن يكون الحادث قد أسفر عن سقوط وفيات ولكن لم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة د.هالة زايد تتوجه حاليا إلى معهد ناصر لتفقد الحالة الصحية للمصابين.