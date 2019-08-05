وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من المصابين والقتلى كانت جثثهم متفحمة نتيجة الحريق. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تم إخلاء معهد الأورام من جميع المرضى بعد حدوث الانفجار. وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن الشرطة المصرية فرضت حظرا على المرور في الشوارع المجاورة للحادث. Advertisements وتابع المراسل، أن الشرطة بدأت معاينة السيارات المحترقة بالمكان ومعاينة حفرة في وسط الطريق نتيجة الانفجار. وأشار إلى أن الشرطة المصرية قامت بفتح الشوارع أمام السير بعد معاينة مكان الانفجار. ومنذ نشوب الحريق تضاربت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية في مصر، وما تنشره وسائل الإعلام المحلية، حيث تناولت الصحف في البداية حدوث انفجار داخل معهد الأورام، ليتم نفيه بعد ذلك وتأكيد أن الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء معهد الأورام وارتفاع الضحايا إلى 16 قتيلا و21 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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