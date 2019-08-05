دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن عن جهاز حاسب مخصص للألعاب يضم الجيل التاسع من معالج إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي اليوم عن جهاز حاسبها الجديد المخصص للألعاب للعام 2019، والذي يأتي بالجيل التاسع من معالجات إنتل، مع اثنان من الإختيارات في كرت الشاشة من إنفيديا، على أن يتوفر للبيع في 16 من أغسطس بسعر يبدأ من 1080 دولار.

ينطلق حاسب شاومي المحمول المخصص للألعاب للعام 2019 بأكثر من نموذج تختلف في التكوينات المستخدمة من المعالج وكرت الشاشة، حيث يشمل الجيل التاسع من معالجات إنتل معالج i5-8300H الذي يأتي في أحد النماذج ومعالج i7-9750H في نموذج أخر حيث يتميز معالج i7-9750H بعدد 6 من الأنوية مع 12 threads وبسرعة 4.5GHz.

أيضاً تقدم شاومي إختيارين في كرت الشاشة بين GTX 1660 Ti وRTX 2060، حيث يدعم كلا الإختيارين في كرت الشاشة تقنية تتبع الأشعة وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يضم الحاسب ذاكرة 16 جيجا بايت رام في GDDR6، و PCIe 3.0 في 4 من ذاكرة SSD.

من جانب أخر يضم جهاز الحاسب نظام تبريد يعمل على تشتيت الحرارة، كما يأتي النظام بأربعة من منافذ هوائية كبيرة، حيث يعمل النظام على زيادة كفاءة تبريد الجهاز بنسبة 16%، مع فعالية في التبريد لتغطية مساحة أكبر تصل إلى 50% من الجهاز، هذا إلى جانب مروحة 12V مميزة بشفرات معدنية رفيعة جداً تدعم آداء أفضل في التبريد.

ويأتي جهاز شاومي المخصص للألعاب بشاشة مميزة بحجم 15.6 إنش، تدعم معدل تحديث 144Hz، مع أقل نسبة تأخير في الإستجابة 4ms، أيضاً تدعم تدرج لوني NTSC بنسبة 72%، مع أبعاد في الشاشة بنسبة 81%.

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كما يضم الحاسب اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 3W، ويأتي الجهاز تقنية Dolby Atmos في الصوتيات، أيضاً تأتي المكبرات الصوتية مع مضخم صوتيات مدمج مع شهادة من اليابان لأعلى دقة وجودة في الصوتيات.

أيضاً تتميز لوحة مفاتيح جهاز شاومي إضاءة خلفية متعددة باثنان من التصاميم، كما تقسم إلى أربعة من الأجزاء في الإضاءة، إلى جانب 5 من الأزرار التي تدعم البرمجة، مع زر keystroke بعمق 1.8مم.

كما يضم الجهاز منفذ USB 3.0، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة 3 في 1، مع فتحة لميكروفون، ومنفذ HDMI 2.0، مع منفذ Gigabit، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Windows 10، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الأول المميز بتكوينات i5/8GB/512GB/GTX 1660 Ti بسعر 1080 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بتكوينات i7/16GB/512GB/GTX 1660 Ti بسعر 1239 دولار، أيضاً يأتي النموذج الثالث بتكوينات i7/16GB/512GB/RTX 2060 على أن ينطلق بسعر 1297 دولار، كما يتوفر في الأسواق في 16 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن عن جهاز حاسب مخصص للألعاب يضم الجيل التاسع من معالج إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.